Aggressione a Molfetta, si è costituito un 21enne: risiede a Giovinazzo

S'è costituito questa mattina il giovane che due giorni fa aveva aggredito a calci e pugni tre agenti dellain, a Molfetta, nel corso dei controlli anti assembramento e anti Covid-19. Si tratta di un, residente a Giovinazzo, assistito dall'avvocatoL'aggressore, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà allaper una lunghissima sequela di reati: resistenza, oltraggio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Al termine delle indagini sono state denunciate altreper resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.L'episodio, di una barbarie e violenza inaudita, è avvenuto il 29 aprile scorso in piazza Vittorio Emanuele II, dove gli agenti hanno raggiunto un gruppo di ragazzi assembrati per strada. Uno di loro, poi identificato nel, apparso molto nervoso, non ha gradito il richiamo al rispetto delle leggi, ha cercato di sottrarsi al controllo ed ha minacciato gli agenti, colpendoli violentemente con calci e pugni, prima di dileguarsi a piedi tra le viuzze nei dintorni dov'è avvenuto il controllo.I tre agenti sono stati condotti in ospedale (hanno avuto una prognosi), mentre in zona sono giunti in supporto. Il giovane, nonostante sia fuggito a piedi (probabilmente ha avuto gioco facile a mimetizzarsi tra la folla per sfuggire alle ricerche delle forze dell'ordine) è stato identificato e deferito dalla, anche grazie alla visione delleinstallate in zona.«A sole 24 ore dall'increscioso episodio - ha detto l'assessore alla Sicurezza- abbiamo identificato il responsabile, ma ora inizia una fase importante del controllo del territorio. Le istituzioni non gireranno la testa dall'altra parte e non staranno a guardare i fenomeni di illegalità. Inoltre nelle prossime settimane la zona di piazza Vittorio Emanuele, ma non solo, sarà attenzionata dallae dalle altre forze di polizia anche con agenti in borghese».«Per dare un segnale importante - ha affermato il sindaconel processo contro l'aggressore degli agenti. Ringrazio i Carabinieri e la Guardia di Finanza. La sinergia tra le forze dell'ordine è la giusta ricetta per sconfiggere le sacche criminogene locali».