Attualità
Aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori: ecco come partecipare
Le informazioni per chi non è ancora iscritto
Giovinazzo - venerdì 24 ottobre 2025
L'Amministrazione Comunale comunica che, ai fini dell'aggiornamento annuale dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale e/o scrutatore, i cittadini interessati e non iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare la relativa istanza.
Per l'iscrizione all'albo di Presidente di seggio elettorale occorre essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione e presentare domanda entro il 31 ottobre 2025.
Per l'iscrizione all'albo di scrutatore di seggio a norma dell'art. 1, comma 2, lett. C) della Legge 95/1989 occorre aver assolto l'obbligo scolastico e presentare domanda entro il 30 novembre 2025. Entro lo stesso termine del 30 novembre 2025, seguendo le stesse modalità previste per l'iscrizione, è possibile richiedere la cancellazione dall'albo degli scrutatori, se non si è più disponibili a svolgere la funzione.
Per presentare domanda occorre essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giovinazzo e non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 ovvero non aver superato il settantacinquesimo anno di età, non essere dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle aziende di trasporto pubblico esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, non appartenere alle seguenti categorie: Forze armate in servizio, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali e candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile ai seguenti link:
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/servizio-elettorale/albo-degli-scrutatori-di-seggio-elettorale/
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/servizio-elettorale/albo-persone-idonee-allufficio-di-presidente-di-seggio-elettorale/
dovrà essere depositata presso l'Ufficio protocollo del Comune o trasmessa a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.giovinazzo.ba.it o a mezzo pec all'indirizzo all'indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it.
Si ricorda che l'iscrizione va fatta una sola volta: chi è già iscritto all'albo non deve ripresentare la domanda
