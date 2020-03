Le opposizioni: «Sanifichiamo i luoghi pubblici. Uniti ce la faremo!»

C'è una nazione che, storicamente, nella sofferenza, nelle avversità, nei periodi più bui si riscopre unita, forte, convinta di riuscire a riemergere.Lo dimostra anche l'appello delle forze di opposizione giovinazzesi, pronte a sostenere le iniziative comunali a difesa della salute pubblica ai tempi del maledetto Coronavirus. Con questo spirito,chiedono la sanificazione delle strade e dei luoghi pubblici. Un appello accorato all'unità di intenti, senza polemiche, senza voglia di appesantire un momento difficile. Appello che riportiamo integralmente. (G.B.)«In questa drammatica emergenza sanitaria riconosciamo nel Sindaco la massima Autorità sanitaria e la principale leva di attuazione del contenuto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.per veicolare le iniziative, anche comunicative, che riterranno opportuno intraprendere.Siamo certi che tutti convengano sulla necessità di porre in essere tutti gli interventi e le misure necessarie per garantire la salute cittadina ed arginare il propagarsi di questo maledetto virus.Con questo spirito, di massima collaborazione e sostegno, chiediamo di attuare anche a Giovinazzo, come già sta avvenendo in altri comuni limitrofi, primo fra tutti Bari, con estrema urgenza una