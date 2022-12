Addio a Lillino Depalo, il presidente onorario del Giovinazzo C5

Il mondo del futsal piange la scomparsa di, per tutti semplicemente «», presidente onorario del, sodalizio militante nel campionato di serie A2. Era una forza della natura, uno tsunami d'allegria, un vulcano di gioia. Fino alla morte, avvenuta nel giorno di Natale, all'età di 77 anni.Ex funzionario dell', è stato uno dei padri fondatori dell'associazione sportiva di via Sanseverino, fondata nell'aprile 2001 con l'attuale presidente,. Tifoso appassionato dei colori biancoverdi, aveva una dote rarissima: illuminava tutto il mondo che lo circondava, fosse lo studio di un'azienda, la gradinata di un Palasport, la casa dove coccolava i suoi nipoti. E se ti conosceva, poi, ti cercava per stringerti la mano e parlarti con il cuore aperto.Negli anni, inoltre, è stato «un protagonista di alto profilo che ha regalato un importante contributo alla vita della nostra realtà», lo ricorda una nota del club. Era il primo in tutto, capace, armeggiando fra carte e computer, di proporre un'intesa che volgeva qualsiasi situazione ingarbugliata e triste in una soluzione ottimistica e bella. E poi aveva un cuore grande. Era riservato, schivo, molto preparato e disponibile, ma la sua presenza colorava di splendore gli spalti grigi delSe n'è andato a, proprio a Natale, il giorno che ha portato via la vita di, ma non la sua umana grandezza. Tutti avrebbero preferito averlo ancora qui, anche solo per vederlo accanto alla sua splendida famiglia. A cui già manca. E manca, tanto. L'ultimo saluto domattina, nella chiesa San Giuseppe, alle ore 10.30.