Finalmente è arrivato il giorno dell'atteso faccia a faccia, nell'ambito dell'inchiesta sui militari dell'arrestati a Giovinazzo. Il gip del, ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dallaper cristallizzare le dichiarazioni degli indagati.Nella mattinata di domani, a Bari, collegati in videoconferenza dalle rispettive case circondariali, gli appuntati, reclusi nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, il referente del sodalizio, trasferito presso l'istituto penitenziario di Badu 'e Carros, a Nuoro, e il commerciante, rinchiuso dietro le mura di Borgo San Nicola, a Lecce, racconteranno - davanti al gip, al pm e agli avvocati - la loro versione.L'incidente probatorio, in cui le dichiarazioni rese saranno acquisite come una prova, assunte alla presenza delle parti ed in contraddittorio tra di loro - sarà un faccia a faccia importante - servirà a cristallizzare non solo le dichiarazioni degli arrestati, accusati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d'ufficio, ma anche quelle diche con le sue dichiarazioni ha dato il via alle indagini.L'attività è stata condotta dai, sotto il coordinamento del sostituto procuratore della, e stando a quanto emerso dalle indagini, per anni i due militari, in servizio presso la, avrebbero ricevuto, somma in contanti ridotta ae, uno dei due, anche regali e persino l'indebito risarcimento del danno per un falso incidente stradale.I due appuntati, secondo le indagini, si sarebbero fatti consegnare questi beni da alcuni uomini vicini al, per il tramite del commerciante. In cambio i due militari avrebbero rivelato informazioni sulle operazioni di polizia giudiziaria, indagini in corso o provvedimenti restrittivi da eseguire nei confronti di affiliati all'articolazione cittadina del, fornendo, in alcune occasioni, registrazioni e verbali con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.All'incidente probatorio, che si svolgerà davanti al gip, parteciperanno il pm