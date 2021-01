Il collaboratore di giustiziaè stato ascoltato venerdì 29 gennaio in videoconferenza, a Bari, e ha fornito la sua versione dei fatti nell'incidente probatorio, un istituto del diritto processuale penale, chiesto e ottenuto dallaper cristallizzare la prova e renderla utilizzabile durante il processo.Il pentito, che ora vive sotto la tutela dello, ha di fatto dato il via all'indagine deiche il 17 giugno 2020 ha portato all'arresto degli appuntati, entrambi in servizio presso la. L'accusa è pesantissima: avrebbero infatti ricevuto denaro per pilotare o rivelare informazioni di indagini sul, fornendo in alcune occasioni copia di verbali dei collaboratori di giustizia.I reati parlano di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d'ufficio. In carcere, su ordinanza emessa dal gip di Bari, sono finiti anche. Tutti hanno partecipato all'incidente probatorio (un'udienza che rappresenta una prova non ripetibile, ndr) durato, che si è svolto in camera di consiglio e con le formalità previste per il dibattimento quanto all'assunzione della prova.E sono così comparsi per la prima volta in aula, collegati via Skype, in un clima tranquillo tra accusa e difesa, i volti dei personaggi chiave di questa vicenda. Sul fronte degli accusatori, uomo del clan poi divenuto collaboratore di giustizia: il personaggio cardine dell'inchiesta che con le sue rivelazioni ha dato avvio all'indagine, ​esaminato dall'accusa e contro-esaminato dalla difesa, s'è sottoposto al contraddittorio tra le parti, fornendo la propria versione.A rappresentare invece in aula l'accusa c'era il sostituto procuratore della, che ha coordinato le indagini. Presenti, in videoconferenza, i quattro arrestati, detenuti presso le case circondariali di Santa Maria Capua Vetere, Nuoro e Lecce, oltre ai loro avvocati:i, i quali hanno incalzato il pentito con varie domande.Ora, al termine dell'incidente probatorio, gli atti del processo torneranno tra le mani del sostituto procuratoreche, in una nuova udienza, dovrà presentare le sue valutazioni su una vicenda che ha messo in imbarazzo l': massimo qualche settimana e se ne saprà di più.