A Sant'Agostino il Presepe Vivente dei Bambini

La Parrocchia Sant'Agostino ha organizzato l'attesissimoche prenderà vita per tre emozionanti repliche giornaliere nei giorniQuesta rappresentazione magica e coinvolgente sarà offerta al pubblico in tre sessioni quotidiane,Un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità e celebrare insieme il vero spirito del Natale.I bambini della parrocchia si uniranno per dare vita a questa suggestiva rievocazione, portando in scena le scene più iconiche della natività. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera unica di questa rappresentazione vivente, che rappresenta un'occasione imperdibile per trascorrere momenti di gioia e contemplazione durante le festività.«Tutti - spiega don Cesare Pisani in una nota - sono invitati a partecipare a questa esperienza straordinaria, che promette di trasportare i presenti nel cuore stesso del racconto natalizio. Partecipare al Presepe Vivente dei Bambini non solo permetterà di vivere un'esperienza straordinaria, ma contribuirà anche direttamente al progetto "Tutti in campo", avviato già nella comunità».Il ricavato delle offerte raccolte durante l'evento sarà devoluto interamente alle spese necessarie per la ristrutturazione del