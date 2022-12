A Giovinazzo parte il "Natale al centro"

Parte da stasera, sabato 3 dicembre, con l'inaugurazione della ormai famosa mostra di presepi artistici dell'AIAP, il programma delle iniziative legate alla festività più attesa dell'anno, il Natale. La sorpresa di quest'anno sarà svelata alle ore19.00 all'Istituto Vittorio Emanuele II.Ma, a partire dall'8 dicembre, sarà possibile vivere la magia del Natale tra le strade e le piazze della città di Giovinazzo e, in particolare, del centro storico.Tantissime, infatti, le iniziative per i piccoli e per i più grandi annunciate dall'assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, con il programma completo da oggi diffuso sui canali di comunicazione istituzionali del Comune, sui social e su DiscoverGiovinazzo.Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e soprattutto con il caloroso sostegno di una parte degli operatori commerciali del nostro territorio e la partecipazione entusiasta delle associazioni culturali, Giovinazzo vivrà un Natale che metterà al "centro" delle feste 2022 il ritorno alla condivisione e alla partecipazione attiva. L'auspicio è che le iniziative programmate siano attrazioni per i visitatori oltre che momenti di convivialità per il territorio.«Abbiamo voluto confermare la centralità del nostro Centro Storico trasformandolo in un luogo magico, ricco di luci, addobbi, colori, profumi, sapori, musica, spettacoli e mercatini - spiega l'assessore Piscitelli - Ospiteremo la casa di Babbo Natale in Piazza Costantinopoli già dall'8 dicembre, e poi i laboratori per bambini per preparare insieme addobbi natalizi, gli spettacoli teatrali e di musica per intrattenere e coinvolgere i più piccoli (con Oreste Castagna e la banda, e lo spettacolo Alice per cui vi sarà una magica sorpresa ad annunciarlo) ma anche i più grandi con gospel, blues e street band, fino alla parata conclusiva dell'Epifania. La collaborazione dei residenti e degli operatori commerciali è stata fondamentale per arricchire l'allestimento che a giorni impreziosirà il nostro centro storico e per animare con mercatini e attività che i giovinazzesi potranno scoprire girando per le strade del centro storico, in particolare in Piazza Meschino. Vogliamo donare un'atmosfera calda e festosa alla città, e per questo ringrazio davvero tutti i nostri cittadini che hanno voluto e saputo condividere questo spirito collaborativo, in armonia, per un Natale che ci auguriamo soprattutto sia di pace».E poi una novità, annunciata dal sindaco Michele Sollecito, con l'iniziativaper poter ascoltare musica di livello all'aperto, consuetudine che emoziona milioni di turisti e di viandanti in città come Vienna, Praga o Parigi a cui guarda anche Giovinazzo. Educare i più giovani alla buona musica, deliziare i palati più raffinati di una platea più adulta con musiche uniche e senza tempo in grado di evocare repertori indimenticabili e colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Nasce con questo obiettivo ' Caffè Concerto' iniziativa, che vedrà due postazioni musicali allestite nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II in due distinte giornate.«Quella che facciamo partire è una iniziativa che ci sta particolarmente a cuore - spiega il sindaco, Michele Sollecito – Iniziamo nel periodo natalizio, ma vorremmo che diventasse una consuetudine. Quando andiamo all'estero, in città come Vienna, Praga o Parigi, restiamo incantati da questi caffè dove, all'esterno, è possibile ascoltare buona musica. Ci siamo detti, perché non farlo a Giovinazzo? Perché non dare ai giovani, magari solo poco stimolati, la possibilità di conoscere la grande musica? E perché non fornire l'occasione, a chi già ama questo tipo di musica, di poterla ascoltare per continuarla ad apprezzare? Sono del parere che a tutte le età si abbia il diritto alla bellezza, e la musica, come sappiamo, è un linguaggio trasversale ed unico in grado di toccare e stimolare le corde di chiunque».Il programma di tutte le iniziative su @discovergiovinazzo e https://www.discovergiovinazzo.it/