A Giovinazzo oltre 14mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale

Dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari arrivano altri numeri e si tratta, questa volta, di numeri incoraggianti legati alle vaccinazioni di residenti a GiovinazzoIninfatti, pari ad oltre il 90% della popolazione vaccinabile, hanno ricevuto entrambe le dosi o concluso il ciclo di immunizzazione. Sono quindi complessivamentele dosi di quattro differenti sieri (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson) somministrati a cittadini giovinazzesi edi essi hanno ricevuto almeno una somministrazione.Intanto, nelle scorse giornate è iniziata la nuova campagna per i più fragili e già diversi residenti con patologie ed anziani hanno ricevuto la terza dose, quella di richiamo su cui il Comitato Tecnico-Scientifico non si è ancora espresso per le altre fasce della popolazione.Dati incoraggianti, che aiutano a leggere meglio la situazione piuttosto stabile dei contagi da ormai un mese e mezzo. Le prossime settimane, come ripetiamo da tempo da queste pagine, saranno decisive per comprendere se e quando potremo dirci fuori pericolo e chiudere definitivamente l'emergenza sanitaria.