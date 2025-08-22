Politica
A Giovinazzo la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra: il programma
Due giorni di incontri, politica e musica in Piazza Garibaldi
Giovinazzo - venerdì 22 agosto 2025
Il 29 e 30 agosto 2025, Piazza Garibaldi a Giovinazzo sarà il cuore pulsante della Festa di Alleanza Verdi e Sinistra – Terra!, un appuntamento che unisce cultura, impegno politico e sociale, testimonianze e musica dal vivo.
Il programma prevede due giornate dense di incontri con esponenti del mondo politico, associativo e culturale:
29 agosto
Ore 19.00 – Il Sacro Queer
Con Nichi Vendola e don Angelo Cassano (Coordinatore Libera).
Modera Elvira Zaccagnino.
30 agosto
Ore 18.00 – Puglia 2030
Con Mino di Lernia (Segretario SI Puglia), Domenico De Santis (Segretario PD Puglia), Mario Turco (Senatore M5S), Rosa D'Amato (Coportavoce Europa Verde Puglia).
Modera Mary Tota, giornalista.
Ore 19.30 – Fermare il Genocidio in Palestina
Con Vito Leccese (Sindaco di Bari), Luisa Morgantini (AssoPace Palestina), Nico Bavaro (Segreteria nazionale Sinistra Italiana).
Modera Domenico Mortellaro.
L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto sui temi più urgenti: dai diritti civili alla pace, dalla sostenibilità al futuro della Puglia, in un contesto di festa e partecipazione popolare.
La manifestazione è organizzata dalla sezione di Sinistra Italiana Giovinazzo e si conferma un appuntamento di riferimento per chi crede in una politica attenta alla giustizia sociale, alla pace e alla difesa dell'ambiente.
Il programma prevede due giornate dense di incontri con esponenti del mondo politico, associativo e culturale:
29 agosto
Ore 19.00 – Il Sacro Queer
Con Nichi Vendola e don Angelo Cassano (Coordinatore Libera).
Modera Elvira Zaccagnino.
30 agosto
Ore 18.00 – Puglia 2030
Con Mino di Lernia (Segretario SI Puglia), Domenico De Santis (Segretario PD Puglia), Mario Turco (Senatore M5S), Rosa D'Amato (Coportavoce Europa Verde Puglia).
Modera Mary Tota, giornalista.
Ore 19.30 – Fermare il Genocidio in Palestina
Con Vito Leccese (Sindaco di Bari), Luisa Morgantini (AssoPace Palestina), Nico Bavaro (Segreteria nazionale Sinistra Italiana).
Modera Domenico Mortellaro.
L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto sui temi più urgenti: dai diritti civili alla pace, dalla sostenibilità al futuro della Puglia, in un contesto di festa e partecipazione popolare.
La manifestazione è organizzata dalla sezione di Sinistra Italiana Giovinazzo e si conferma un appuntamento di riferimento per chi crede in una politica attenta alla giustizia sociale, alla pace e alla difesa dell'ambiente.