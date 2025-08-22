A Giovinazzo la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra: il programma

29 agosto

30 agosto

Il 29 e 30 agosto 2025, Piazza Garibaldi a Giovinazzo sarà il cuore pulsante dellaun appuntamento che unisce cultura, impegno politico e sociale, testimonianze e musica dal vivo.Il programma prevede due giornate dense di incontri con esponenti del mondo politico, associativo e culturale:Ore 19.00 – Il Sacro QueerCon Nichi Vendola e don Angelo Cassano (Coordinatore Libera).Modera Elvira Zaccagnino.Ore 18.00 – Puglia 2030Con Mino di Lernia (Segretario SI Puglia), Domenico De Santis (Segretario PD Puglia), Mario Turco (Senatore M5S), Rosa D'Amato (Coportavoce Europa Verde Puglia).Modera Mary Tota, giornalista.Ore 19.30 – Fermare il Genocidio in PalestinaCon Vito Leccese (Sindaco di Bari), Luisa Morgantini (AssoPace Palestina), Nico Bavaro (Segreteria nazionale Sinistra Italiana).Modera Domenico Mortellaro.L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto sui temi più urgenti: dai diritti civili alla pace, dalla sostenibilità al futuro della Puglia, in un contesto di festa e partecipazione popolare.La manifestazione è organizzata dalla sezione die si conferma un appuntamento di riferimento per chi crede in una politica attenta alla giustizia sociale, alla pace e alla difesa dell'ambiente.