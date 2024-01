A Giovinazzo inaugurato il nuovo Campo "don Michele Fiore"

Tornerà a pulsare quel cuore nel cuore di Giovinazzo.Nella mattinata di domenica 7 gennaio, è tornato a nuova vita il. La cerimonia al termine della messa mattutina a Sant'Agostino, con un emozionatol'uomo che ha fortemente ha voluto che questo progetto di ristrutturazione andasse a buon fine.Con lui le istituzioni locali, il giornalista del Gruppo Norba e voce storica del Bari Calcio,, ospitato in parrocchia anche il mese scorso per una conferenza-dibattito sull'importanza dello sport come veicolo di crescita personale, e tanti fedeli, che hanno accolto questa "rinascita" con grande gioia.Non si parlerà più al passato di quel campetto su cui si sono formati tanti ragazzi, in cui si sono cementate tante amicizie nei decenni passati. Quel luogo, nelle intenzioni del parroco, tornerà ad essere centro nevralgico dell'oratorio parrocchiale, sport ed educazione ai rapporti umani andranno di pari passo.Al termine della cerimonia una partitella per significare quanto ilsarà di nuovo sinonimo di vita di città. A completare le celebrazioni per questo lieto evento per l'intera comunità cittadina, il 13 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00, e domenica 14 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00, si terrà nel campetto il torneo "Carissimi amici miei".