Il 7 gennaio l'inaugurazione del nuovo Campo "don Michele Fiore"

Finalmente il nuovo Campo "Marconi" sarà inaugurato.Un evento atteso dall'intera comunità parrocchiale di Sant'Agostino, rinviato l'8 dicembre scorso per problemi tecnici. Proprio alla Vigilia del ponte dell'Immacolata, era stata festa con una conferenza ed un flash mob dei piccoli della catechesi.Don Cesare Pisani ed i suoi collaboratori hanno quindi stilato un nuovo programma di eventi che partiranno il 5 gennaio con la mostra fotografica "C'è vita nel Campo Marconi", con foto in esposizione in chiesa sino al 7 gennaio.Proprio domenica 7 gennaio, dopo la celebrazione eucaristica delle 10.30, sarà inaugurato il nuovo campo che sarà intitolato a "don Michele Fiore".Infine il 13 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00, e domenica 14 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00, avrà luogo nel campetto il torneo "Carissimi amici miei".Tutto pronto, dunque, a Sant'Agostino, per la riapertura di un luogo che tanto ha rappresentato per molte generazioni di giovanissimi. E sarà giustamente festa di un intero quartiere.