Inaugurazione nuovo Campo Marconi rinviata per motivi di sicurezza

La cerimonia era prevista per le ore 11.00 di domattina, 8 dicembre

Powered by

La cerimonia di iprevista per venerdì 8 dicembre alle ore 11.00, dopo la messa mattutina, è stato rinviato per motivi di sicurezza.Annullato pertanto anche il torneo di calcio a 5 "Carissimi amici miei", in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre.Lo ha comunicato nella serata del 7 dicembre la parrocchia Sant'Agostino.