A Giovinazzo c'è la Biblioteca Giardino dedicata a Pino Tulipani

Se n'è andato il 28 marzo scorso, all'improvviso, proprio quando le persone che ha sempre tutelato e difeso avrebbero avuto più bisogno di lui, quando la pandemia iniziava ad avanzare, creando disperazione e paura. Soprattutto tra i più fragili e nelle loro famiglie.primo Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità, è stato ricordato questa mattina, 16 gennaio, con la dedica della Biblioteca Giardino da lui fortemente voluta nel rione Immacolata di Giovinazzo.Il Sindaco, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale,dagli Assessori comunali alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Cultura,nonché dal Consigliere regionalee dal Presidente del Gruppo d'Azione Locale "Nuovo Fior d'Olivi",, ha scoperto su via De Venuto una targa che ricorda l'uomo prima ancora che l'istituzione. Presente anche una rappresentanza dei suoi ragazzi, di quegli Angeli della Vita che adesso hanno inil loro riferimento.L'eredità morale dinon può essere dispersa e quanto fatto per i disabili a livello regionale dev'essere un punto di partenza per chi lo sostituirà (a quando la nomina di un suo successore come Garante della Regione Puglia?).Giovinazzo non dimentica il suo contributo in chiave associativa, della difesa dei diritti dei più deboli e la sua grande capacità di farsi ben volere anche nelle stanze dei bottoni a più livelli, aspetto troppo spesso passato in secondo piano ma che ne aiuta a tratteggiare la personalità.manca e mancherà ancora a tantissime famiglie pugliesi, che in questi mesi ci hanno scritto solo per dire "grazie", ben oltre quello che noi immaginavamo avesse potuto costruire quell'uomo dal sorriso gentile. Giuseppe manca a tutti, ma Pino manca ai giovinazzesi, alla gente che lo ha conosciuto, non sempre capito o ascoltato, ma sicuramente amato.Se n'è andato, ma la sue orme sono ben impresse in quella che fu la sua comunità.