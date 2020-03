Il saluto di Agostino Picicco all'amico Pino Tulipani

In giorni così incerti, la scomparsa dell'amicomi lascia attonito e triste.Ci eravamo sentiti per gli auguri onomastici, una telefonata. Tanti progetti per i prossimi mesi, ora spezzati come sogni interrotti all'alba. Mi mancheranno le sue visite a Milano, o a Giovinazzo nei periodi festivi, la cordialità e la simpatia anche nei confronti di mia madre, la battuta scherzosa, la lungimiranza dei progetti, il portare avanti idee senza creare problemi, come soleva dire.Negli ambienti milanesi dove lo avevo introdotto anche in virtù del suo ruolo - il Comune, la Fondazione Asilo Mariuccia, l'Associazione Regionale Pugliesi - si era fatto stimare e benvolere. Dopo la scomparsa digrande amico comune, Giovinazzo ieri ha perso un altro suo figlio buono al quale va la nostra gratitudine e l'ultimo commosso saluto.