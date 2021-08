Benemerenze civiche per Luigi Scivetti, Pino Tulipani e Agostino Picicco

Il Presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo, Alfonso Arbore, in accordo con i rappresentanti politici all'interno del massimo consesso cittadino, ha deciso di conferire tre benemerenze civiche, due post mortem, al Cav.ex sindaco di Giovinazzo negli anni '70 del secolo scorso ed a cui è stata intitolata una strada del quartiere San Giuseppe, aGarante regionale dei diritti delle persone disabili, deceduto nel 2020, oltre che ad, oggi all'Ufficio comunicazioni dell'Università Cattolica di Milano, giornalista, scrittore e membro dell'Associazione Regionale dei Pugliesi che risiedono in Lombardia, insignito dell'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del capoluogo meneghino.Si tratta di profili di persone che hanno portato lustro alla città di Giovinazzo in differenti settori, da quello politico e sindacale, a quello dell'associazionismo e del volontariato, oltre che nel campo culturale.La cerimonia, in accordo con il Comitato Feste Patronali, si terrà in Concattedrale di Santa Maria AssuntaAccesso contingentato in ossequio alla normativa anti-Covid. Saranno presenti, oltre ad Agostino Picicco, i familiari di Luigi Scivetti e Pino Tulipani, nonché le autorità civili cittadine.