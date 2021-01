A Giovinazzo 173 positivi al Covid. In Puglia ieri 403 nuovi casi

I nuovi contagi

La situazione attuale in Puglia

I decessi

Sonole persone attualmente positive al Covid-19 a Giovinazzo, come via abbiamo raccontato nella giornata di ieri, 18 gennaio. In città hanno contratto il virus. Purtroppo sul territorio cittadino si registrano anchecomplessive da inizio pandemia.La Regione Puglia ha reso noto nella serata di ieri che sono stati effettuati 3.065 tamponi rinofaringei e 403 hanno, pari al 13,14%, hanno dato esito positivo al Sars CoV2. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1184798 test, dai quali sono emersi complessivamente 109831 casi di positività (il 9.27% del campione totale). Nell'ex provincia di Bari sono 42.052 le persone che si sono infettate.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 55.512 (608 in meno rispetto a domenica), il 2.8% dei quali è ricoverato in ospedale, mentre il 97.2% (53.971 persone) è in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 166 persone.I guariti sono stati invece 985 nelle ultime ore e che complessivamente, da inizio periodo pandemico, sono 51.443.Sono stati purtroppo registrati 26 decessi nelle ultime ore: 13 nel barese, 8 in Capitanata, 2 nel tarantino e nella Bat, 1 in provincia di Brindisi. Il computo totale dei morti in Puglia per Coronavirus è perciò salito a 2876. Di questi, 884 risiedevano nell'Area Metropolitana, l'area più colpita da lutti, ma seconda rispetto al foggiano (878 vittime) in rapporto alla popolazione residente.