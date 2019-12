"A Capodanno niente botti": la campagna del Comune contro le cattive abitudini

è la breve ma intensa campagna del Comune di Giovinazzo per sensibilizzare la popolazione in vista della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio.Sindaco ed Amministrazione comunale hanno dunque convenuto che non può una ordinanza cambiare le cose, soprattutto se poi non c'è chi la fa rispettare (i casi eclatanti di Bari e di tutto il circondario per la notte di Natale sono stati evidenziati dai media e sui social network). Pertanto sulle pagine istituzionali è partita una campagna che «invita tutti a festeggiare l'arrivo del 2020 evitando i botti di fine anno. Per la sicurezza dei più piccoli - è sottolineato - e di ciascuno, per la tutela degli animali e per il decoro della nostra città».Una campagna importante che sollecita una volta di più una presa di coscienza collettiva sul tema, fondamentale per la crescita di una intera comunità. Se poi servirà davvero, lo scopriremo l'1 mattina.