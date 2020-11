Le urla, i pugni, poi le sirene, quelle dellae dei. All'origine di tutto undel posto che stava dando in escandescenza, visibilmente ubriaco, in via Dogali, nei pressi della chiesa San Giuseppe, infastidendo chiunque si trovasse nelle vicinanze, con un atteggiamento aggressivo.In realtà, intorno alle ore 18.30 di ieri, quando è giunta sul posto una volante della, a seguito di una segnalazione, gli agenti l'hanno trovato riverso a terra e lo hanno soccorso. L'uomo, però, per tutta risposta s'è alzato e sono volate. Nonostante gli inviti alla calma, il, anche al cospetto degli uomini in divisa, ha continuato nei suoi atteggiamenti violenti, tanto da sferrare alcuni pugni, impedendo di avvicinarsi eLa situazione è apparsa molto delicata (quando un passante è intervenuto, l'aggressore lo ha pure colpito con un pugno al volto) e rischiava di degenerare, ragion per cui è stato deciso di richiedere l'intervento deidella: c'è stata evidente difficoltà nel bloccare l'uomo, sempre più agitato. E quando finalmente ci sono riusciti, i militari diretti sul campo dal maresciallo capol'hanno portato presso gli uffici militari di via Matteotti.Alla fine, nei suoi confronti, sono state spiccate denunce per lesioni personali, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sentito il pubblico ministero di turno alla, ilè stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo, a disposizione dell'