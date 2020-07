2hands: lunedì 3 agosto prima pulizia del litorale sud

Non solo ripulire il litorale, ma anche evitare che "orrori" ambientali perpetrati nel tempo non possano verificarsi ancora.La neonata associazioneinizierà la sua opera di bonifica del litorale dalla zona del Camping Campofreddo, lunedì 3 agosto. L'appuntamento con tutti i volontari è fissato poco prima delle 18.30 nella zona del Lungomare Esercito Italiano, nei pressi di un noto ristorante non lontano dalla ex sala ricevimenti La Stella.La neonata associazione, spiegano i membri, è completamente apolitica ed apartitica e moverà con questo "cleanup" il suo primissimo passo nella nostra cittadina.«C'è bisogno di cambiare approccio nei confronti del problema dell'inquinamento - spiegano - attraverso una azione sistematica per combatterlo e in questa azione tutti dobbiamo "metterci le mani".invita la cittadinanza tutta a partecipare all'intervento e a unirsi a questo grande cambiamento, insieme possiamo ottenere grandi risultati.Sulla pagina Facebook dell'associazione (@2handsgiovinazzo) - concludono - potrete trovare l'evento con tutte le informazioni riguardo il prossimo intervento».