2hands Giovinazzo ripulisce la costa sud: eliminati 428 kg di rifiuti

Il 22 ottobre, i volontari disi sono resi protagonisti di un'operazione importantissima avvenuta nei pressi della spiaggia retrostante il Lido Mamas, sul litorale a sud di Giovinazzo, nell'ambito dell'la giornata nazionale della campagna di 2hands Organization che ha l'obiettivo di rimuovere 20 tonnellate di rifiuti dal Mare Adriatico in tutto l'anno 2022.Questa volta gli oltre 40 partecipanti si sono superati:«Un dato altissimo - commentano i giovani ecologisti di 2hand Giovinazzo - che ci rende orgogliosi del nostro lavoro ma che, al tempo stesso, deve far riflettere sulle condizioni di degrado in cui versa questa zona della nostra costa. Basti pensare che sono stati raccoltiÈ stato bellissimo vedere bambini e adulti uniti per la stessa causa; la salvaguardia dell'ambiente non ha limiti d'età! Ringraziamo Decathlon Molfetta, i dipendenti di Fastweb, le associazioni Fidapa, Anthropos Giovinazzo e l'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco-Buonarroti per aver accolto positivamente il nostro invito e per aver offerto il loro importante contributo. Senza di voi non sarebbe stato lo stesso. I nostri interventi hanno l'obiettivo di lanciare un messaggio di presa di consapevolezza della problematica ambientale e di sollecitare la popolazione a seguire dei comportamenti quanto più rispettosi del nostro amato mare, punto di forza della città. GRAZIE a chi ha partecipato: contiamo di ritrovarci sempre più numerosi ai nostri eventi. Ricordiamo a tutti che la nostra Associazione ha sempre le porte aperte per chi vuole adoperarsi concretamente per la tutela del territorio giovinazzese», concludono in una nota stampa.