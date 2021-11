2hands Giovinazzo ripulisce il litorale nei pressi dell'ex Marmeria Barbone

Ancora loro, ancora una volta protagonisti.Sono i volontari dell'associazione ambientalista, i quali sabato 14 novembre hanno ripulito il tratto costiero nei pressi della dismessasul litorale sud verso il quartiere barese di Santo Spirito.Nonostante fosse stato operato un altro intervento nel 2020, l'area si è presentata nuovamente inquinata ed il risultato della pulizia dovrebbe servire ad una ulteriore riflessione sullo stato in cui versa quel tratto di costa, oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione, bloccato da alcuni uffici regionali.- raccontano i volontari di 2hands Giovinazzo -La giornata di domenica ha unito il rispetto per l'ambiente e l'inclusione sociale, grazie all'apporto degli utenti della Cooperativa Anthropos.«Per il raggiungimento dell'obiettivo della campagna Adriatic Heroes (raccogliere 20 tonnellate di rifiuti in tutto il 2021) - spiegano -,continua determinata a scendere in campo in nome della tutela delle nostre coste e della pulizia del nostro amato mare».Da questa meritoria associazione arriva ancora una volta l'esempio. Il resto delle cittadinanza è invitata ad unirsi anziché restare a guardare e giudicare: si chiama cittadinanza attiva.