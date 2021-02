2hands Giovinazzo non si ferma più: ripulita anche località Pietre Rosse

Ancora una voltaci ha messo mani e faccia ed ha compiuto il primo importante passo della sua giovane vita associativa nella pulizia del nostro agro.Domenica 21 febbraio, 25 volontari sono stati infatti impegnati ina sud della nostra cittadina, non distante dalla strada statale 16 bis, negli ultimi anni oggetto anche di nostri report che segnalavano la presenza di rifiuti di ogni tipo, nonché di interventi comunali.Gli stessi volontari hanno descritto la situazione presentatasi davanti ai loro occhi come notevolmente degradata.«Nel rispetto delle misure anti-Covid - spiegano -, siamo arrivati a raccogliere benun numero che straccia ogni record ma al tempo stesso troppo elevato, che ci deve far riflettere sullo stato di degrado e abbandono in cui si trovano le nostre campagne e sull'inciviltà che spesso prende il sopravvento sulla natura (in foto l'intervento, ndr)».Quella di Pietre Rosse è un'area in cui sono tante le zone deturpate dall'abbandono selvaggio di rifiuti ed i giovani e meno giovani di 2hands Giovinazzo sono stati affiancati nell'opera meritoria dall', che ha messo a disposizione il trattore e il rimorchio aziendale per aiutare nella raccolta, mostrando sensibilità verso un territorio che chi fa impresa nel settore oleario conosce bene ed ama profondamente.Purtroppo l'associazione ambientalista giovinazzese non ha completato l'enorme lavoro di bonifica dell'area ed i volontari saranno costretti ad operare un nuovo intervento nelle prossime settimane.«Il nostro - concludono da- vuole essere un messaggio di sensibilizzazione e presa di coscienza: munendosi di senso civico e spirito di appartenenza, si possono realizzare piccoli gesti per perseguire un obiettivo più alto, il bene comune. Ed è in questo stesso spirito che incoraggiamo la cittadinanza a denunciare eventuali atti d'inciviltà e a prendere parte alla nostra battaglia, perché noi siamo il risultato delle scelte che prendiamo e delle cause che decidiamo di portare avanti».