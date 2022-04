2hands Giovinazzo: il 24 aprile pulizia in zona stazione

Domenica 24 aprile, a partire dalle 10.30, l'associazione ambientalista 2hands Giovinazzo effettuerà una nuova pulizia nella zona retrostante la stazione ferroviaria.L'invito, rivolto a tutta la cittadinanza, è pertanto a "metterci le mani" ed a partecipare alla pulizia di una zona dell'agro non troppo distante dal centro abitato, nell'ambito dell'iniziativa "2passi con 2hands", il format itinerante nelle strade alla riscoperta delle bellezze e delle peculiarità della campagna giovinazzese.«Tale evento - hanno spiegato dall'associazione - è stato organizzato in occasione del 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, e del lavoro di sensibilizzazione svolto nelle scuole in questi giorni, dimostrando in tal modo il nostro amore per il pianeta».L'auspicio è che i risultati delle operazioni di pulizia non siano, come troppo spesso accaduto, mortificanti per una intera comunità. La prossima settimana abbiamo chiesto agli organizzatori di fornirceli.