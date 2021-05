2hands Giovinazzo ed Opa Opa hanno ripulito il Molo di sottovento ed i fondali marini

Nella mattinata di domenica 9 maggio,hanno ripulito il Molo di sottovento del porticciolo ed hanno operato anche si fondali marini circostanti. L'iniziativa è stata inserita nella più ampiaed è stata resa possibile anche grazie ad un grosso marchio della distribuzione di attrezzature ed abbigliamento sportivo.Sono stati coinvolti nelle operazioni di pulizia e bonifica benche sono riusciti a raccogliere benUn ennesimo intervento, dopo quelli sulla costa sud e nell'agro, che dimostra l'impegno di 2hands Giovinazzo, affiancata da Opa Opa, associazione meritoria che unisce all'amore per l'ambiente la sana attività fisica.«Questi ragazzi e tutti i volontari sono straordinari! - ha scritto il Sindacosui social network - Sono il futuro per la nostra città e una speranza che con l'arrivo della zona gialla e dell'estate tutti si sentano responsabili anche della pulizia del nostro territorio».Loro sono la risposta, come vi raccontiamo in un report, a coloro i quali sabato 8 maggio, qualche centinaio di metri più avanti, hanno pensato che il Lungomare Marina Italiana potesse diventare nuovamente una pattumiera a cielo aperto.