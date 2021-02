2hands ed Opa Opa on the beach ripuliscono il litorale di Levante a Giovinazzo

23 foto Pulizia litorale di Levante

«Vi state chiedendo chi siamo e cosa facciamo? Siamo più di 100 volontari, tra ragazzi e adulti, impegnati nella sensibilizzazione ambientale. Abbiamo un unico obiettivo che ci sta molto a cuore: combattere il problema dell'inquinamento.Siamo carichi di entusiasmo e vogliamo crescere, ma per farlo abbiamo bisogno anche del tuo impegno. Se vuoi far parte del cambiamento, unisciti a noi! Noi ci mettiamo le mani, e tu?».A questo appello dell'associazione, apparso su Facebook nelle scorse settimane, aveva rispostoche tra le sue finalità ha anche quella di promuovere la tutela del territorio e favorire lo sport in acqua., infatti, in occasione del flash mob nazionalesi è svolta infatti l'ennesima azione di pulizia del litoraleche porta dal piazzale Aeronautica Militare al borgo antico. La sinergia tra le due realtà si è concretizzata in un reciproco sostegno logistico, il tutto nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.I risultati a fine giornata sono stati al contempo stupefacenti ed anche sconcertanti, poiché delineano, anche in periodo invernale caratterizzato tra l'altro dalla pandemia, uno scarso senso civico e rispetto per il patrimonio costiero. Sono infatti stati raccoltiNel dettaglio si trattaLe foto che vi proponiamo grazie a 2hands sono eloquenti2hands ed Opa Opa on the beach sono due realtà meritorie, che le istituzioni dovranno sostenere nei mesi a venire, quelli più importanti prima di una estate caratterizzata sin d'ora da grande incertezza, ma in cui Giovinazzo non dovrà farsi cogliere impreparata.