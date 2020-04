25 e 26 aprile blindati a Giovinazzo. Controlli ad ogni uscita

Il piano è pronto e seguirà la falsariga di quanto già successo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. A Giovinazzo ci saranno controlli in tutti gli accessi alla città, in entrata ed in uscita,Chiunque deciderà di spostarsi, dunque, dovrà farlo con autocertificazione e con validi motivi, altrimenti andrà incontro alle sanzioni previste dal DPCM governativo.La decisione è stata presa dall'Assessorato alla Polizia Locale dopo la riunione dell'ultimo Centro Operativo Comunale in accordo col Sindaco. Ad operare sulle strade giovinazzesi, affiancando gli uomini e le donne del Corpo guidato dal Comandanteci saranno anche P«Lavoriamo in piena sinergia con Polizia Locale e forze dell'ordine - ha specificato l'Assessore- ed i controlli si andranno intensificando dall'alba fino a sera sia di sabato, sia di domenica prossime. Siamo in una fase forse discendente del contagio e non è certo il momento di abbassare la guardia. Nessuno - ha concluso - pensi di poter eludere i nostri posti di blocco per allegre scampagnate per festeggiare la Liberazione. È doloroso, ne siamo consci, ma il nostro compito è quello di tutelare senza esitazioni la salute pubblica».