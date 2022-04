25 aprile: le FOTO delle celebrazioni a Giovinazzo

20 foto 25 aprile 2022

Resistenza come valore attuale e ripudio della guerra come base su cui fondare la nazione di oggi e di domani.Giovinazzo ha celebrato oggi, 25 aprile, ladal nazifascismo, la prima dopo la fase più dura dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 (lo scorso anno ci fu una cerimonia a cui parteciparono solo pochi membri delle istituzioni cittadine).Si è dunque tornati alla normalità, con un corteo partito da Palazzo di Città, a cui hanno preso parte le associazioni cittadine delle Armi e la locale sezione ANPI, pronta a tramandare, anche attraverso concrete testimonianze, alle nuove generazioni i valori dell'anti-fascismo.Il sindaco Tommaso Depalma ed il vicepresidente del Consiglio comunale, Pietro Sifo, hanno quindi deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti di tutti i conflitti in Villa "Palombella".Giovinazzo, attraverso le istituzioni cittadine, ha quindi ribadito la sua distanza da chi intende risolvere controversie attraverso guerre che generano morte e dolore in popolazioni inermi, tra uomini, donne e bambini che non hanno scelto di parteciparvi.Di seguito le foto di Giuseppe Depergola che raccontano questa mattinata.