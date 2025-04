1° maggio con picchi di 23° su Giovinazzo

Powered by

Cielo sereno su Giovinazzo in questo 1° maggio 2025, festa dei lavoratori.Mare mosso per via di una brezza di Maestrale che insisterà sulla costa adriatica. Temperature massime fino a 23°. Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Minime della notte sui 12°, con una evidente escursione termica. Clima stabile nel fine settimana con anticipo estivo.SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 19:49LUNA - Leva: 8:20, Cala: 0:01 - Luna crescente