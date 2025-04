Vandalismo notturno: forati pneumatici alle auto nel quartiere Sant'Agostino

Vandalismo notturno che sconfina in veri e propri reati penali.Nellascorsi diverse automobili parcheggiate trasono state danneggiate col taglio degli pneumatici.I residenti hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione che indagano sull'accaduto. Il modus operandi è stato il medesimo e quindi si ipotizza si tratti di un'unica mano: un taglio netto ed evidente sulla gomma.«Non abbiamo inteso rivolgerci prima alle testate giornalistiche - ci hanno detto alcuni proprietari delle autovetture - perché pensiamo che le forze dell'ordine debbano fare il loro lavoro e perché non volevamo assolutizzare un problema. Tuttavia - hanno aggiunto - ci sembra giusto che questi atti vandalici arrivino all'attenzione delle istituzioni cittadine poiché dove non c'è sicurezza o la percezione di sicurezza diminuisce, la gente inizia ad avere paura ed a sperimentare forme di difesa autonome che non ci sembra il caso di dover mettere in atto».Un modo di pensare comune e che purtroppo sta permeando molto la cultura comune, figlia di continui soprusi ed è un fenomeno in atto non di certo solo a Giovinazzo.In questi giorni saranno passate al setaccio le telecamere della zona per poter trovare indizi utili a rintracciare i responsabili.