Senza rispetto

Indumenti lasciati in terra in piazza Garibaldi. Vergogna a Giovinazzo

La foto che vedete pubblicata è stata scattata nella mattinata di venerdì 23 agosto. Siamo nella centralissimalungo il perimetro della Villa Comunale "Palombella".Indumenti lasciati nell'apposito contenitore per il riuso,Uno schiaffo alla generosità della gente ed uno schiaffo ad altre famiglie o singoli in difficoltà. Alcuni testimoni raccontano di persone extracomunitarie che si tuffano letteralmente (e pericolosamente) all'interno, scartano indumenti che non servono e lasciano tutto in terra. Altri invece fanno riferimento a donne Rom, circostanza questa non verificata da parte nostra.Così gli operatori si sono trovati a dover porre rimedio, ma fa rabbia ugualmente vedere indumenti lasciati in terra da chi dice di aver bisogno e fa semplicemente una cernita senza nemmeno lontanamente pensare alle altrui necessità. Una foto che consegniamo virtualmente all'assessorato alle Politiche Sociali e quindi al sindaco stesso che ne mantiene delega ad interim e su cui riflettere a lungo.