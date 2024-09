Ancora indumenti per terra: l'ennesimo schiaffo sul lungomare di Ponente

Lo spettacolo è desolante e le nostre foto non ammettono repliche. Un altro scempio è stato perpetratoindumenti, tanti indumenti lasciati da cittadine e cittadine, buttati in terra. Era successo in piazza Garibaldi ( qui il nostro report ) il 23 agosto scorso, è successo nuovamente ieri, 11 settembre, in altra sona.E ci sono decine di lettori pronti a testimoniare che accade continuamente in ogni angolo di Giovinazzo (e non solo a Giovinazzo, per la verità). Ed i vostri racconti sono sempre simili:Uno schiaffo ad altre persone bisognose che non ne potranno evidentemente usufruire. Non è mai - lo ribadiamo con forza - e mai può essere una questione di provenienza, resta una questione di rispetto, verso chi lascia indumenti in buono stato e chi ne potrebbe usufruire.Noi segnaliamo ancora una volta all'amministrazione comunale, sperando si prendano provvedimenti.