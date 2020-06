Raccoglitore di indumenti usati: scempio davanti al vecchio palasport di Giovinazzo

Qualcuno, con tutta evidenza, sembra aver fatto una cernita degli indumenti, entrando con grande pericolo all'interno del raccoglitore e facendo scempio di quello conteneva. Si rovista, si sceglie e poi si butta il resto in terra, dove, tra l'altro, ci sono bustoni con scatole di scarpe non conferiti correttamente.È quanto da noi fotografato ieri mattina nel piazzale antistante il vecchio Palasport dia Giovinazzo, una scena che alcuni residenti della zona ci dicono ripetersi in maniera cadenzata.Un problema per l'incolumità di chi tiene questi comportamenti (spesso minori, sempre stando alle molteplici segnalazioni che arrivano alla nostra redazione) e soprattutto uno schiaffo a chi con grande senso civico conferisce gli indumenti usati nella maniera più corretta per aiutare chi davvero ne avrebbe bisogno.Il caso da noi raccontato non è affatto l'unico, poiché abbiamo ricevuto segnalazioni anche da alcune traverse di via Marconi, non lontano dal cavalcaferrovia di, e dalla centralissima piazza Garibaldi.Le ammende per chi trasgredisce nel conferimento, c'è scritto sul cassonetto, variaChi invece non rispetta il bisogno altrui e fa scempio di quegli indumenti, spesso la fa franca. Triste, ma realistica considerazione.