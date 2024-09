Appena installato, già urtato ed abbattuto

È stata completata da qualche giorno la pista ciclopedonale nel tratto che fiancheggia il cimitero comunale e che porta dal lungomare Marina Italiana sino alla ex strada statale 16 adriatica. Si tratta di un segmento di raccordo con la nascente pista ciclabile che unirà Molfetta a Giovinazzo, voluta da entrambi i comuni in un'azione d'Ambito.Eppure a distanza di appena qualche ora dal completamento, qualcuno. Si possono muovere tutte le critiche ad alcune opere, ma in quel tratto di città la sera, soprattutto nei fine settimana, il traffico è intenso ed a tarda ora si viaggia ad una velocità non consona. Un mezzo ha evidentemente urtato muretto delimitatore e segnaletica verticale, impossibile non se ne sia reso conto, ma il conducente avrà pensato bene di proseguire la sua corsa. Tanto c'è poi la pubblica amministrazione che pagherà il ripristino tra qualche giorno con i soldi dei contribuenti.