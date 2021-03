Ogni maledetto pomeriggio tra via Fiorino e via XX Settembre

Ogni maledetto pomeriggio il medesimo spettacolo: una o più buste di indifferenziato appese al cestino portarifiuti traal limitare del quartiere Immacolata con quello di San Domenico, di fronte l'ingresso della Casa di Riposo San Francesco.Ennesimo caso di, mentre nella zona, secondo quanto appreso dai residenti, sembra anche esserci qualche furbetto che non conferisce a Giovinazzo e preferisce andare a gettare la propria spazzatura in comuni dove non si fa la differenziata o smaltisce il rifiuto urbano nell'agro.Quelle però sono voci, ciò che vi mostriamo è reale e la nostra segnalatrice ci ha tenuto a precisare: «È possibile si tratti di qualche anziano - ci ha detto - perché le buste sembrano contenere gli scarti di pasti di una persona sola o al massimo di due».Fatto sta che quello che vediamo in foto non è possibile farlo e quindi la nostra richiesta alla Polizia Locale è che faccia chiarezza su questo ennesimo caso, tra l'altro reiterato, che si verifica in pieno centro abitato.Non sarà qualcosa di eclatante, ma è certamente uno schiaffo a chi differenzia quotidianamente e con grande scrupolo.