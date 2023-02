La solita pagina di inciviltà tra via Elefante e via Papa Giovanni XXIII

«Vogliamo capire come difenderci da tutto questo».Così i residenti disulla diffusissima consuetudine di abbandonare interi sacchetti di indifferenziata nei portarifiuti per piccoli scarti presenti in zona. Una piccola grande vergogna che, giurano, «si ripete di frequente», soprattutto nei fine settimana.Un punto di passaggio di giorno per via dei vicini istituti bancari, ma anche di sera sono tanti a recarsi nei ristoranti che sorgono in quella zona, a pochi passi. Soprattutto via Papa Giovanni XXIII è provvista di telecamere e qualcuno potrebbe essere stato ripreso mentre abbandonava il suo sacchetto. E, come spesso scriviamo nei nostri report, un'adeguata sanzione potrebbe educarne tanti, non solo gli autori di questi gesti di comune e frequente inciviltà urbana.Agli amministratori il compito, peraltro arduo, di porre un freno al fenomeno che attanaglia varie strade di Giovinazzo.