La provinciale Giovinazzo-Bitonto è una lunga discarica abusiva (FOTO)

4 foto Rifiuti sulla provinciale 88

Ormai non si tratta nemmeno di inciviltà. Sembra invece una raccapricciante routine quella che infesta lache conduce da Giovinazzo a Bitonto.Quella lingua d'asfalto, che corre dalla costa verso ovest, è costellata di sacchetti di spazzatura e rifiuti di ogni tipo: scarti di lavorazioni edili, amianto, vetro, plastica, pneumatici. Una vergogna senza fine, che si rinnova sulle complanari e che non conosce soste. E ciò che inquieta di più sono le testimonianze dei contadini, che coltivano ulivi a pochi metri: «Qui ogni giorno troviamo qualche "regalo" nuovo. Finanche lavatrici, televisori e frigoriferi. E poi c'è qualcuno che di notte appicca il fuoco. Siamo stanchi e chiediamo un controllo costante. I nostri prodotti ormai finiscono con l'essere inquinati dalle sostanze sprigionate da abbandono e roghi. Viene davvero voglia di mollare tutto».Una situazione di cui lacompetente per le ex provinciali, e inon si sono occupati affatto negli ultimi mesi per quanto di competenza (strade vicinali e interpoderali sempre più invase dai rifiuti). Un biglietto da visita pessimo per chi giunge nelle due città, qualcosa su cui avviare una riflessione profonda e non di facciata. La repressione di questi veri e propri reati ambientali ed il costante monitoraggio dell'agro eviterebbero esborsi straordinari per la pulizia.Facile a dirsi, talvolta più complicato a farsi per le amministrazioni locali alla costante ricerca di personale e risorse. In attesa (perenne) che la Città Metropolitana si mobiliti e che le forze dell'ordine individuino i responsabili non resta che prendere atto di quanto questa porzione di Puglia sia lontanissima da standard di civiltà europei accettabili.