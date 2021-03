Incivili ancora in azione a Giovinazzo in via Daconto

Ancora un atto di deliberata sfida alle regole, ancora una volta in pieno centro cittadino.Alcuni lettori ci hanno segnalato l'incresciosa situazione verificatasi martedì sera, 2 marzo,: buste di indifferenziato abbandonate vicino a semplici portarifiuti. Ennesimo caso nella medesima zona, più volte segnalato anche da nostri report, con la Polizia Locale impegnata da tempo in una caccia all'incivile che però non produce effetti. Ma questa volta ci sono ancheche potrebbero essere preziose.Sta di fatto che a sera, con attività commerciali e studi medici ancora aperti, qualcuno ha pensato bene di lasciare "il ricordino". Una situazione che purtroppo si verifica sovente anche in altre zone cittadine, ma questo caso è particolarmente odioso perché perpetrato in un'area densamente popolata ed in cui la gente circola per strada anche fino all'ora di inizio coprifuoco.Qualcuno ha agito, certamente, ma qualcun altro ha visto e non ha fermato l'azione scellerata. Se non lavoriamo sul nostro senso civico, non ne usciremo mai.