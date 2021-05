Cimitero Giovinazzo, il terzo blocco infestato da rampicanti ed erbacce

Sono diverse le segnalazioni giunte nelle ultime settimane dai lettori sulla situazione all'interno del terzo blocco deldi Giovinazzo.Dapprima un problema con le lampade votive, in parte risolto dal Comune, poi quello delle erbacce infestanti e delle rampicanti che stanno invadendo alcuni angoli del camposanto.Una situazione evidentemente incresciosa ed una richiesta: «I nostri defunti meritano rispetto. Davvero brutto vedere in quello stato diverse zone del cimitero. Chiediamo solo cura per ciò che circonda le sepolture».Una richiesta legittima che gli amministratori siamo certi vorranno assecondare.