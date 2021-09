C'è un ratto in piazza Vittorio Emanuele II: sgomento tra i turisti (VIDEO)

Social Video 30 secondi Ratto in piazza Vittorio Emanuele II

Un ratto in piazza Vittorio Emanuele II, che prima ha seminato il panico tra i turisti e gli avventori seduti ai tavoli di alcuni esercizi e poi ha mostrato notevoli doti acrobatiche arrampicandosi sui fili dell'elettricità.È accaduto ieri mattina a Giovinazzo e alcuni esercenti si sono lamentati con il sindaco Tommaso Depalma, che ha chiesto loro di segnalare ufficialmente la cosa alla Polizia Locale. Va ribadito che i tronchi fognari di competenza dei privati vanno da essi puliti periodicamente, ma l'episodio di ieri mattina ha messo in subbuglio anche molti visitatori, alcuni stranieri, mostrando un bigliettino da visita non esattamente esemplare per una cittadina che intende vivere di ricettività. E di questo anche gli amministratori devono prendersi la responsabilità.Nel video che vi proponiamo, il ratto equilibrista nella sua mirabile performance.