Allarme ratti nel quartiere Sant'Agostino

Le operazioni di derattizzazione da parte del Comune di Giovinazzo sono periodiche e cadenzate, eppure di tanto in tanto si creano nuovi allarmi tra i residenti.È il caso del quartiere Sant'Agostino, dove nelle ultime settimane diversi cittadini ci hanno segnalato la presenza, in particolare a sera, di, soprattutto in prossimità di cantieri edili. Accade nei pressi di piazzetta Stallone, in via Celentano, un'altra segnalazione ci era giunta da via Rucci ed infine ieri un piccolo di ratto (in foto) è stato investito da un'automobile in transito all'incrocio. Ed in tanti hanno pensato: "se ci sono i cuccioli, ci saranno esemplari adulti".Una situazione, secondo molti abitanti della zona, fattasi più complicata dopo alcuni scavi e per la presenza di cantieri.Qualcosa di analogo era accaduto la scorsa estate nel quadrilatero compreso tra via Sindolfi, via Marconi, via Colamaria e via Saverio Daconto, quando ratti di medie dimensioni si erano arrampicati anche ai piani superiori di alcuni stabili, creando inevitabile ribrezzo e panico nei residenti di alcuni condomini, oltre a portare ad inevitabili ripercussioni di carattere igienico-sanitario.L'auspicio condiviso dagli abitanti della zona è che si possa intervenire prima che la situazione peggiori nuovamente. Resta però imprescindibile il compito dei privati che, per i tratti di loro competenza, devono periodicamente operare derattizzazioni a loro volta. Una norma molto spesso elusa.