Topi e scarafaggi nell'area della Casa di Riposo: de Gennaro chiede intervento urgente

Una vera infestazione di topi, ratti e scarafaggi nell'area della Casa di Riposo San Francesco, interessata da un cantiere da più di due anni.A segnalarlo con una missiva agli uffici comunali competenti, al sindaco Tommaso Depalma ed alla Polizia Locale è il consigliere di PrimaVera Alternativa,Nella nota si legge: «Numerosi cittadini hanno segnalato allo scrivente Consigliere Comunale l'infestazione di topi, blatte e scarafaggi dell'immobile comunale in cui precedentemente era allocata la casa di riposo San Francesco e dell'area a verde ad esso contigua. Trattasi di una vasta area di proprietà comunale - evidenzia- le cui condizioni di assoluto degrado e fatiscenza, come più volte denunciato, danno vita ai gravi problemi igienico – sanitari e di pubblico decoro lamentati dai residenti della zona».Una situazione insostenibile e che ha già fatto scaturire diversi malumori della popolazione residente del quartiere, raccolti dall'esponente di PVA.Nella segnalazione inviata nella giornata di ieri, 24 luglio, de Gennaro quindi chiede «urgentementedel predetto immobile comunale e dell'area a verde ad esso contigua».L'auspicio è che l'incresciosa situazione possa essere risolta in tempi brevissimi.