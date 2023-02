Ancora spazzatura abbandonata sui portarifiuti a Giovinazzo

Ancora spazzatura abbandonata sui cestini portarifiuti, ancora indifferenziato domestico lasciato in bella mostra.È accaduto inpoco prima di via Rodogni. La foto è stata scattata ieri sera, domenica 19 febbraio, ma come sempre gli incivili potrebbero farla franca. Oltre ai bustoni di indifferenziato, all'interno del contenitore per piccoli rifiuti sono stati introdotti cartoni per contenere pizze, acquistate in uno dei locali della zona di Levante.Un po' di senso civico imporrebbe un autocontrollo da parte dei cittadini, ma in quella zona del quartiere San Giuseppe sono ormai ripetute le segnalazioni dalla scorsa estata di continue violazioni delle regole del decoro urbano.Nei fine settimana il tutto sembra peggiorare e man mano che passeranno i giorni e si giungerà alla primavera, ci sarà sicuramente di che preoccuparsi visto l'afflusso di tantissime persone da fuori città. Ci permettiamo di sottolineare, però, che l'indifferenziato domestico difficilmente può giungere da altri comuni. Non è una pratica così impensabile nella testa degli incivili, ma è anche difficilmente realizzabile.Infine segnaliamo altri casi ripetuti sia nella zona della Villa Comunale, sia in via Sindolfi, al quartiere Sant'Agostino, di cui più volte abbiamo scritto in passato, nonché in via XX Settembre all'intersezione con via Colapiccoli.