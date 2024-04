A Giovinazzo sono tornati i "vastasi"

s. m. [voce sicil. (vastasu o vastasi), dal lat. mediev. vastasius o bastasius (v. bastagio)]. – Facchino. In senso fig. e con valore spreg., uomo molto rozzo e trascurato nel vestire e nei modi; screanzato, villano (Treccani).La definizione calza a pennello, sebbene affondi le radici nel nostro dialetto. È un aggettivo perfetto per includere in una categoria coloro i quali sono tornati, con l'inizio della primavera, a prendere d'assalto i litorali giovinazzesi, senza nessun rispetto dei luoghi, della gente che li abita, del decoro.La fotografia del sempre acutoè sintesi perfetta in un'immagine. Difficile aggiungere altro allo scatto effettuato all'alba di un lunedì in cui il cielo ed il mare parlavano di poesia, ma i lungomari erano in uno stato da film horror. Anche su questo, anche sui controlli, sulle sanzioni, c'è molto da lavorare a Giovinazzo. Tanto, lo ripetiamo spesso da queste pagine, fare appello al senso civico di questi individui è tempo davvero perso. Colpirli con sanzioni nelle tasche accenderebbe quel minimo di amor proprio che resta loro. Amor proprio, perché di amore verso i luoghi frequentati da altri neanche a parlarne.