Volti e nomi della nuova Polisportiva Juvenatium

«Siamo lieti di presentarvi la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Juvenatium, un contenitore dove la passione, la dedizione e la voglia di fare sport si fondono con l'intenzione di creare un ambiente sano unico e stimolante.

Perché il nome "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Juvenatium" ?

Associazione Sportiva Dilettantistica perché dall'1.7.2023 sono diventate operative le disposizioni dei decreti attuativi della Riforma dello sport con il D.Lgs. 28.2.2021 n.36 per chi si accinge a operare nel mondo dello Sport con una personalità giuridica e organizzata. Polisportiva perché è nostra intenzione dare spazio a più attività sportive, incominciando da quelle del tennistavolo e delle bocce. Juvenatium perché è un nome che appartiene a tutti noi cittadini di Giovinazzo insieme con Netium e Natiolum e questo vuole evidenziare il forte legame al nostro territorio, alla nostra storia e a tutte le realtà operative della nostra amata GIOVINAZZO.



L'associazione sportiva che stiamo costruendo è molto più di un semplice club, è una comunità di individui uniti dalla passione per lo sport e dalla determinazione nel coltivare valori come la lealtà, il rispetto e lo spirito di squadra. In un'epoca in cui la vita quotidiana può essere frenetica e spesso stressante, noi della Polisportiva Juvenatium crediamo che lo sport rappresenti non solo una forma di attività fisica ma anche un veicolo per promuovere il benessere mentale, la socializzazione e l'inclusione. Siamo qui per creare un ambiente dove le persone di ogni età e livello di abilità possano trovare un rifugio per esprimere la loro passione per lo sport. La nostra associazione si impegna a offrire opportunità per una vasta gamma di discipline sportive. Chiunque sia un appassionato di una qualsiasi specialità di sport, trova spazio nella nostra famiglia sportiva.



Cerchiamo di promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando la partecipazione e la competizione in un ambiente amichevole e socievole. Siamo consapevoli dell'importanza di coinvolgere la comunità locale e di contribuire al suo sviluppo con l'intenzione di collaborare con le scuole, le istituzioni locali e le imprese per promuovere l'attività fisica, la responsabilità sociale e la crescita sostenibile. L'associazione è aperta a tutti coloro che condividono la passione per lo sport e che desiderano contribuire alla creazione di un ambiente sportivo positivo e inclusivo. Siamo entusiasti di vedere crescere questa comunità e di assistere ai successi e alle realizzazioni di coloro che vogliano affermarsi in una specialità.



Gli sport che attualmente sono già strutturati nella nostra Polisportiva sono: - il gruppo della Bocciofila che tempo fa aveva già avuto origine proprio nel Parco Scianatico e che causa pandemia cessò la propria attività ma che oggi vuole far rinascere. - Il gruppo del Tennistavolo che festeggia la sua nascita qui a Giovinazzo, arricchendo il palinsesto delle variegate specialità sportive presenti nella nostra città. Abbiamo avviato già i rapporti con le rispettive Federazioni per avere quel riconoscimento ufficiale e quelle garanzie di sviluppo fatto di regole e attività agonistiche già presenti.



Agli operatori economici locali chiediamo di volerci sostenere anche con piccoli contributi volontari necessari ad affrontare le modeste spese burocratiche e per poterci attrezzare con gli strumenti necessari per svolgere le attività sportive quali tavoli da tennistavolo, bocce e altri accessori. Alle Istituzioni locali chiediamo pieno sostegno facilitandoci l'uso degli spazi, delle sedi già presenti nella nostra città quali Palazzetti dello Sport, Campo Sportivo, Palestre Scolastiche e perché no anche del Parco Scianatico e Villa Spada dove sono presenti locali abbandonati utili per ritrovarsi, organizzare le nostre attività ed eventi socio-culturali ma soprattutto per "vigilare" un luogo ultimamente sede di episodi negativi».

Quel parco, ilè uno dei cuori pulsanti della città di Giovinazzo. In quel luogo si è sviluppata la socialità sin dai tempi dell'ex Ferriere, grazie alla visione illuminata di un imprenditore.Negli anni è stato luogo di crescita di giovani sportivi, poi spazio in cui famiglie e bimbi si ritrovano per una sana socialità.Il rinnovo del parco giochi non basta però a garantire continuità ad una idea di bellezza e sicurezza che gli amministratori hanno voluto mostrare. Per questo nasce laper puntare al rilancio definitivo di quel luogo anche (e soprattutto) nei mesi invernali. Un luogo dove l'aggregazione farà rima, negli intenti del direttivo, con crescita della comunità e recupero di alcuni spazi malandati.Il campo di bocce e lo spazio per il tennis tavolo sono solo un punto di partenza, per poter divenire punto di riferimento per giovani e meno giovani. Li abbiamo incontrati, quelli del direttivo, all'interno del Parco Scianatico in un freddo lunedì di dicembre e ciò che volevano dirci è tutto in un comunicato che vi proponiamo integralmente. Sport ed amore per il territorio si coniugano in un nuovo progetto di chi ha a cuore Giovinazzo e sta già dialogando con le istituzioni. E prima di Natale arriverà il primo evento in collaborazione con le scuole cittadine (G.B.).Presidente: DAGOSTINO GaetanoVice Presidente: MASTROVITI GiuseppeDirettore Sportivo: BAVARO VitoSegretario: ERRICO AngelantonioConsigliere: CUCCINELLA GaetanoConsigliere: BAVARO MattiaTel./Cell.: 331.6028929email: poli.juvenatium@gmail.com Sito Web: Polisportiva Juvenatium (pagina Facebook)I SOCI FONDATORIBAVARO Mattia,BAVARO Vito,BEVILACQUA Donato,CAPURSO Tommaso,CUCINELLA Gaetano,DAGOSTINO Gaetano,ERRICO Angelantonio,LA FORGIA Vincenzo,MACINA Francesco,MASTOVITI Giuseppe,MAURANTONIO Giovanna,SERRONE Giuseppe.