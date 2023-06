Una targa per Valentino e Sandro Mazzola sul Lungomare di Giovinazzo

Una targa da apporre sul Lungomare di Levante, in corrispondenza di quello scoglio che lo ritrae bambino insieme con suo padreCosì Giovinazzo ha deciso di ricordare per sempre un rapporto che la lega ail grande calciatore italiano che sin da bambino, e fino a qualche anno fa, trascorreva le sue vacanze estive proprio a Giovinazzo.Una passione, quella per la cittadina del nord barese, che parte da suo padre Valentino, anche lui grande calciatore scomparso tragicamente nell'incidente aereo di Superga del 4 maggio del 1949 in cui persero la vita tutti i giocatori del Torino.La cerimonia di apposizione della targa si terrà oggi, 10 giugno, alle ore 16.00, sul Lungomare di Levante, non lontano dall'ex punto di primo intervento, alla presenza del figlio di Sandro Mazzola, Sandro jr, del sindaco Michele Sollecito, dell'ex sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, dell'assessore allo Sport, Vincenza Serrone, e dei tifosi dell'Inter Club Giovinazzo.A seguire l'Inter Club di Giovinazzo organizza, in piazza Vittorio Emanuele II, 'Notte da Campioni- Giovinazzo saluta Sandro Mazzola', un incontro in streaming con Sandro Mazzola tramite un apposito maxi-schermo. In piazza anche Sandro Mazzola jr.E dopo il collegamento con Mazzola, sempre in piazza, alle 21.00, seguirà la proiezione della finale di Champions League dallo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul tra gli inglesi del Manchester City e l'Inter.