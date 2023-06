Installata a Levante una targa per Valentino e Sandro Mazzola

Da ieri pomeriggio, 10 giugno, Giovinazzo ricorda sul lungomare di Levante la famiglia Mazzola, con una targa installata a pochi passi dall'ex punto di primo intervento, là dove papà Valentino ed il piccolo Sandro facevano il bagno in estate nell'immediato dopoguerra.Presente alla breve cerimonia Sandrino jr, figlio dell'attaccante interista, la Giunta comunale e una nutrita rappresentanza del locale Inter Club. In serata, poi, il collegamento in streaming con Sandro Mazzola e la visione della finale di Champions League che ha opposto i milanesi al Manchester City.