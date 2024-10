Solidarietà, Javier Zanetti ringrazia Giovinazzo - Video

Il vicepresidente dell'Inter,grande uomo di sport ben oltre i colori, ha ringraziato nelle scorse ore la comunità di Giovinazzo per la donazione alla Fondazione Pupi, onlus che opera per la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, arrivata dalla cittadina pugliese, dove ha sede uno dei più importanti Inter Club regionali.Tutto questo è stato reso possibile grazie alla famiglia Brunetti ed ai suoi amici che, in memoria del compianto Salvatore, hanno deciso di donare parte dei proventi della raccolta fondi alla fondazione del suo idolo calcistico. Nelle prossime settimane gli organizzatori della raccolta fondi annunceranno nuove iniziative in memoria di Salvatore.