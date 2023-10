All'Inter Club Giovinazzo i locali al primo piano di corso Principe Amedeo

Con determina dirigenziale n.65 del 5 ottobre 2023, l'unità immobiliare ubicata in corso Amedeo d'Aosta n.6, piano primo, interno 5 è stata assegnata in locazione allIl canone annuo pattuito con il Comune è died il rapporto ha iniziato a decorrere dal 1° ottobre scorso e terminerà il 20 febbraio 2026.La notizia era rimbalzata nei commenti di piazza e qualcuno aveva storto il naso per le finalità culturali che mancherebbero e per la vicinanza di alcuni amministratori al sodalizio. Masi è distinto negli anni passati anche per iniziative al di fuori dell'ambito sportivo, partecipando ad eventi solidali, culturali e popolari. Qualche dubbio in più sull'opportunità di affidare quei locali ad un club che sostiene una compagine non del territorio.L'aspetto fondamentale, tuttavia, ci pare di poter dire, è che i canoni vengano corrisposti. Non era accaduto nei decenni passati da parte di alcune realtà associative in diversi locali appartenenti all'enorme complesso dell'Istituto Vittorio Emanuele II, realtà tollerate a lungo senza che nessuno avesse mai preso i provvedimenti del caso.