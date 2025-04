Ultima trasferta per l'AFP Giovinazzo

La squadra di Angelo Depalma arriva nella Valle dell'Agno dopo il successo per 5-2 sul Sandrigo, ottenuto con una bella prestazione, seppur con i soliti sprechi in attacco. Prima una serie di vittorie e sconfitte in perfetta alternanza che hanno fatto salire e scendere l'AFP tra il settimo e il nono posto in classifica, contribuendo a rendere avvincente e appassionante la stagione.



I veneti invece sono in fase di stallo. L'ultima vittoria risale addirittura allo scorso 12 febbraio, ovvero al 7-4 sul Sarzana; poi tanti punti persi nelle ultime sei giornate, magari per ingenuità e inesperienza, fino al 4 pari di Novara.



Prima della sosta natalizia la gara tra biancoverdi e biancoblu terminò 3-3. Al momento il Valdagno è sesto mentre il Giovinazzo è nono a 8 punti di distacco ma la sfida di stasera alle ore 20.45 al PalaLido si preannuncia accesa ed equilibrata dal momento che le due contendenti hanno finora totalizzato lo stesso numero di punti nel girone di ritorno.



L'AFP è ben consapevole che occorre una vittoria per poter ancora ambire al settimo posto, distante tre lunghezze, e ad un miglior piazzamento per i preliminari dei playoff ormai certi.

Solo altri 100 minuti e la regular season del massimo campionato di hockey pista chiuderà i battenti.L'AFP Giovinazzo è chiamata ad affrontare la sua ultima trasferta e a vedersela con l'Hockey Club Valdagno.